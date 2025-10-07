Названы редкие и популярные имена новорожденных в Рязани в сентябре

Названы редкие и популярные имена новорожденных в Рязани в сентябре. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба регионального минздрава в своих соцсетях.

Чаще всего девочек называли Аринами. Вторыми по популярности стали имена Алиса, Ева, Анна, София, Екатерина и Варвара. Одну новорожденную назвали Геттой.

Реже всего родители выбирали для девочек имена Аида, Николь, Лея.

Мальчиков чаще называли Михаилами и Матвеями. Вторыми по встречаемости стали имена Кирилл, Максим, Марк, Илья, Артем, Руслан, Евгений, Дмитрий, Лев, Федор, Сергей.

Реже для мальчиков выбирали имена Марсель, Демид, Давид, Назар.

Всего в сентябре в МФЦ Перинатального центра зарегистрировали 56 мальчиков и 50 девочек.