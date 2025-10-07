Над Рязанской областью сбили три беспилотника
Всего за ночь над российскими регионами уничтожили 184 украинских БПЛА.
Над Рязанской областью сбили три беспилотника. Об этом сообщает Минобороны.
Всего за ночь над российскими регионами уничтожили 184 украинских БПЛА:
- 62 — над территорией Курской области,
- 31 — над территорией Белгородской области,
- 30 — над территорией Нижегородской области,
- 18 — над территорией Воронежской области,
- 13 — над акваторией Черного моря,
- шесть — над территорией Липецкой области,
- пять — над территорией Калужской области,
- четыре — над территорией Тульской области,
- по три БПЛА — над территориями Ростовской, Рязанской областей,
- по два БПЛА — над территориями Брянской, Орловской областей, Республики Крым,
- два — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву,
- один — над территорией Вологодской области.