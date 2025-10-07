Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 07
15°
Срд, 08
15°
Чтв, 09
15°
ЦБ USD 83 1.1 07/10
ЦБ EUR 96.83 0.78 07/10
Нал. USD 82.50 / 83.00 07/10 09:50
Нал. EUR 96.70 / 98.50 07/10 09:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 805
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 696
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 699
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 941
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Над Рязанской областью сбили три беспилотника
Всего за ночь над российскими регионами уничтожили 184 украинских БПЛА.

Над Рязанской областью сбили три беспилотника. Об этом сообщает Минобороны.

Всего за ночь над российскими регионами уничтожили 184 украинских БПЛА:

  • 62 — над территорией Курской области,
  • 31 — над территорией Белгородской области,
  • 30 — над территорией Нижегородской области,
  • 18 — над территорией Воронежской области,
  • 13 — над акваторией Черного моря,
  • шесть — над территорией Липецкой области,
  • пять — над территорией Калужской области,
  • четыре — над территорией Тульской области,
  • по три БПЛА — над территориями Ростовской, Рязанской областей,
  • по два БПЛА — над территориями Брянской, Орловской областей, Республики Крым,
  • два — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву,
  • один — над территорией Вологодской области.