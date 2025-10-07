Над Рязанской областью сбили три беспилотника

Всего за ночь над российскими регионами уничтожили 184 украинских БПЛА.

Над Рязанской областью сбили три беспилотника. Об этом сообщает Минобороны.

Всего за ночь над российскими регионами уничтожили 184 украинских БПЛА: