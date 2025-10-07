Рязань
Мошенники начали писать россиянам с целью выявления госслужащих и военных
Кол-центры используют разные подходы для общения с аудиториями, что привело к росту новых мошеннических схем, сообщает пресс-служба МВД. Студенты получают письма, якобы отправленные от деканата, госслужащим — сообщения от «аппарата губернатора», а военнослужащим рассылаются фиктивные приказы от «отдела по награждениям». Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников штабов, просят военнослужащих «уточнить данные» или «заполнить документы», чтобы собрать конфиденциальную информацию и выявить должностных лиц. Общение с незнакомцами в мессенджерах связано с риском распространения вредоносного ПО, фишинга и утечки персональных и служебных данных, что может иметь серьёзные последствия для отдельных людей и подразделений.

Кол-центры все активнее используют различные подходы для взаимодействия с разными аудиториями, что приводит к появлению новых схем мошенничества. Об этом пишет пресс-служба МВД.

Студенты получают письма, якобы отправленные от деканата, госслужащим — сообщения от «аппарата губернатора», а военнослужащим рассылаются фиктивные приказы от «отдела по награждениям».

В частности, злоумышленники, выдавая себя за сотрудников штабов, отправляют военнослужащим сообщения с просьбой «уточнить данные» или «заполнить документы». Так мошенники могут выявить должностных лиц различных подразделений и собрать конфиденциальную информацию.

Участие в диалогах с неизвестными в мессенджерах всегда связано с риском. Это может привести к распространению вредоносного программного обеспечения, фишингу — краже паролей и документов, а также сбору персональной и служебной информации. Утечка служебных данных может иметь серьезные последствия не только для отдельных лиц, но и для целых подразделений.

Фото: скриншоты из тг-канала «Вестник Киберполиции России»