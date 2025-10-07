Минобороны предупредило о мошенничестве с поиском пропавших без вести военных

Отмечается, что в интернете и в соцсетях размещают предложения по оказанию помощи в розыске пропавших военных, в том числе за деньги. Россиянам рекомендовали не обращаться к подобным организациям, потому что они могут быть мошенническими. В посте напомнили, что поиск без вести пропавших бойцов организовывается Главным координационным центром Минобороны. Кроме того, как указано в публикации, спецслужбы Украины собирают данные российских солдат, чтобы использовать для шантажа и запугивания. Рекомендуется исключить размещение в интернете данных военных и запросов об их розыске.

Минобороны предупредило о мошенниках, якобы ищущих пропавших без вести военных. Пост об этом опубликован 7 октября в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что в интернете и соцсетях размещают предложения по оказанию помощи в розыске пропавших военных, в том числе за деньги.

Россиянам рекомендовали не обращаться к подобным организациям, потому что они могут быть мошенническими.

В посте напомнили, что поиск без вести пропавших бойцов организовывается Главным координационным центром Минобороны.

Кроме того, как указано в публикации, спецслужбы Украины собирают данные российских солдат, чтобы использовать для шантажа и запугивания. Рекомендуется исключить размещение в интернете данных военных и запросов об их розыске, отметили в ведомстве.