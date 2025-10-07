Рязань
Новое
МХК «Рязань-ВДВ» начал сезон с двух побед
Рязанским спортсменам, на старте сезона, как никогда нужна поддержка болельщиков. Билеты на матчи можно приобрести в кассах ледового дворца и по ссылке.