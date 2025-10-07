МХК «Рязань-ВДВ» начал сезон с двух побед

Молодежный хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» успешно начал свое выступление в Первенстве НМХЛ сезона 2025-2026. Отмечается, что рязанская молодежка уже несколько сезонов является лидером соревнований, долгое время возглавляя турнирную таблицу регулярных чемпионатов. Первые два матча рязанские хоккеисты провели против МХК «Белгород», обыграв соперников со счетом 6:1 и 5:2 соответственно. С ними же рязанская молодежка проведет встречи 8 и 9 октября в 19 часов. 13 и 14 октября, в 19:00, МХК «Рязань-ВДВ» проведет матчи против ХК «Гвардия» (г. Краснодар).

МХК «Рязань-ВДВ» начал сезон с двух побед. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Молодежный хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» успешно начал свое выступление в Первенстве НМХЛ сезона 2025-2026. Отмечается, что рязанская молодежка уже несколько сезонов является лидером соревнований, долгое время возглавляя турнирную таблицу регулярных чемпионатов.

Первые два матча рязанские хоккеисты провели против МХК «Белгород», обыграв соперников со счетом 6:1 и 5:2 соответственно. С ними же рязанская молодежка проведет встречи 8 и 9 октября в 19 часов.

13 и 14 октября, в 19:00, МХК «Рязань-ВДВ» проведет матчи против ХК «Гвардия» (г. Краснодар).