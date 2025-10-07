МХК «Рязань-ВДВ» начал сезон с двух побед. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Молодежный хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» успешно начал свое выступление в Первенстве НМХЛ сезона 2025-2026. Отмечается, что рязанская молодежка уже несколько сезонов является лидером соревнований, долгое время возглавляя турнирную таблицу регулярных чемпионатов.
Первые два матча рязанские хоккеисты провели против МХК «Белгород», обыграв соперников со счетом 6:1 и 5:2 соответственно. С ними же рязанская молодежка проведет встречи 8 и 9 октября в 19 часов.
13 и 14 октября, в 19:00, МХК «Рязань-ВДВ» проведет матчи против ХК «Гвардия» (г. Краснодар).
Рязанским спортсменам, на старте сезона, как никогда нужна поддержка болельщиков. Билеты на матчи можно приобрести в кассах ледового дворца и по