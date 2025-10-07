Малков прокомментировал ночную атаку на Рязанскую область

Губернатор Павел Малков прокомментировал ночную атаку на Рязанскую область. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«Сегодня ночью над территорией Рязанской области уничтожено три БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и ущерба нет», — написал он.

Если увидели обломки беспилотника, не приближайтесь к ним. Телефон служб экстренного реагирования — 112.