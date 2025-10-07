Клиенты ВТБ смогут поставить самоограничения на исходящие переводы для защиты от мошенников

ВТБ в ближайшее время расширит сервис самоограничений, которые можно будет установить в качестве превентивной защиты от мошенников. Клиенты, не использующие трансграничные переводы, переводы по России по реквизитам и номерам карт и другие виды исходящих переводов, смогут поставить на них блок и тем самым помешать мошенникам вывести деньги.

Функционал будет особенно полезен пожилым людям, подросткам и другим социально уязвимым категориям клиентов. Если они не пользуются исходящими переводами в мобильном приложении (например, у них кнопочный телефон), то близкие могут помочь им установить запрет в интернет-банке на все или некоторые переводы по России: по СБП (по номеру телефона, номеру счета или карты, по реквизитам) или ограничить увеличение общих лимитов на онлайн-переводы и платежи.

«Такие технологичные инструменты, как самоограничения, позволяют виртуально „подстелить соломку“: мошенники не смогут вывести деньги, и даже сам клиент под их влиянием — тоже. Снять самоограничения можно только в отделении банка, где сотрудники распознают угрозу и помогут пострадавшим связаться с семьей. Это дает пользователям больший контроль за своими финансами и дополнительные гарантии безопасности для них и их уязвимых близких», — заявил в преддверии FINOPOLIS 2025 Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ.

Ранее ВТБ уже внедрил функционал самоограничений на онлайн-выдачу потребительских кредитов и автокредитов наличными, досрочный вывод денег со вкладов онлайн, а также снятие средств в банкоматах по QR. Клиенты могут в пару кликов установить ограничения в разделе «Безопасность» (сервисы «Защиты от мошенников») — во вкладке «Самоограничения». А чтобы мошенники не могли его обойти, снять запрет клиент может только лично в отделении банка.

Также банк обеспечивает дополнительную защиту для клиентов, получающих пенсию в банке — ВТБ бесплатно подключает им страхование от мошенничества. Программа защищает средства клиентов в случае несанкционированного списания при переходе на фишинговые сайты, переводе денег под давлением мошенников, краже данных банковской карты с использованием специальных устройств или заражении их телефонов вредоносными программами. Максимальная сумма возмещения составляет 100 тыс. рублей.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама