Госжилинспекция проверит УК после пожара на улице Шереметьевской

Госжилинспекция проверит управляющую компанию дома № 10к5 на улице Шереметьевской после пожара и жалоб рязанцев на несоблюдение безопасности. Об этом сообщили в материале ГТРК «Оки».
Причину пожара, который произошел 25 сентября, предстоит выяснить региональному МЧС. После этого Госжилинспекция проведет проверку.
Начальник ГЖИ Татьяна Тарасюк сообщила, что компания приступила к работам по восстановлению после происшествия.
«Жители наши не страдали, поскольку было включено временное электроснабжение — лифты работали и освещение было. Но в связи с работами будут временные неудобства для жильцов, потому что система монтируется, электроснабжение восстанавливается и будут отдельные отключения для монтажа этой системы», — рассказала Тарасюк.
Напомним, жители дома сообщили РЗН. Инфо, что считают причиной происшествия возгорание электрических щитков одновременно в двух подъездах. Рязанцы задались вопросом, почему в новом доме 2022 года постройки не следят за состоянием счетчиков и работой вентиляции.