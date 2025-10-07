Госжилинспекция проверит УК после пожара на улице Шереметьевской

Рязань
Причину пожара, который произошел 25 сентября, предстоит выяснить региональному МЧС. После этого Госжилинспекция проведет проверку. Начальник ГЖИ Татьяна Тарасюк сообщила, что компания приступила к работам по восстановлению после происшествия. «Жители наши не страдали, поскольку было включено временное электроснабжение — лифты работали и освещение было. Но в связи с работами будут временные неудобства для жильцов, потому что система монтируется, электроснабжение восстанавливается и будут отдельные отключения для монтажа этой системы», — рассказала Тарасюк.

Госжилинспекция проверит управляющую компанию дома № 10к5 на улице Шереметьевской после пожара и жалоб рязанцев на несоблюдение безопасности. Об этом сообщили в материале ГТРК «Оки».

Причину пожара, который произошел 25 сентября, предстоит выяснить региональному МЧС. После этого Госжилинспекция проведет проверку.

Начальник ГЖИ Татьяна Тарасюк сообщила, что компания приступила к работам по восстановлению после происшествия.

«Жители наши не страдали, поскольку было включено временное электроснабжение — лифты работали и освещение было. Но в связи с работами будут временные неудобства для жильцов, потому что система монтируется, электроснабжение восстанавливается и будут отдельные отключения для монтажа этой системы», — рассказала Тарасюк.

Напомним, жители дома сообщили РЗН. Инфо, что считают причиной происшествия возгорание электрических щитков одновременно в двух подъездах. Рязанцы задались вопросом, почему в новом доме 2022 года постройки не следят за состоянием счетчиков и работой вентиляции.