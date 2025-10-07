Госдума предложила бесплатный проезд для беременных в городском транспорте

В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для беременных женщин на всех видах городского транспорта. Инициатива, озвученная в тексте законопроекта, направлена на устранение социальной несправедливости, связанной с недостаточной транспортной доступностью для женщин в положении. По словам авторов инициативы, беременные женщины, находясь в уязвимом положении, сталкиваются с трудностями при использовании общественного транспорта. Законопроект предполагает внесение изменений в статью 20 федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ», что позволит обеспечить им право на бесплатный проезд.

