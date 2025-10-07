ГАИ сообщила о погибшем в серьезном ДТП в Рязанской области

ДТП произошло 7 октября, примерно в 9:30, на 472-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском районе. По предварительной информации ГАИ, столкнулись «Деу Нексия» и «ГАЗель». Пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

