ГАИ сообщила о погибшем в серьезном ДТП в Рязанской области
