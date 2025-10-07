Аневризма размером с гусиное яйцо едва не стала причиной гибели рязанца

Аневризма размером с гусиное яйцо едва не стала причиной гибели 50-летнего рязанца. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Во время приема у врача-кардиолога Карины Агаян, работавшей в составе «Поезда здоровья», у жителя Касимовского округа обнаружили аневризму [расширение или выпячивание стенки кровеносного сосуда. — прим. ред.] аорты. Отмечается, что она в любой момент могла разорваться.

Пациента беспокоил приступообразный кашель. Кроме того, врач заметил изменение цвета кожи. На скорой пациента доставили в Рязанский кардиодиспансер.

«Компьютерная томограмма подтвердила выпячивание аорты размером 9 на 9 сантиметров… Она сдавливала все близлежащие органы и ткани: трахею, бронхи, верхнюю полую вену. Уникальный случай. Аневризмы таких размеров встречаются не часто», — отметил заведующий отделением № 5 Рязанского кардиодиспансера Сергей Загородний.

В итоге в Москве пациенту провели операцию по иссечению аневризмы и установке протеза. Она прошла успешно. Мужчина находится под наблюдением.