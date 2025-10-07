Аналитика ВТБ: ставка на голубые фишки

Высокая неопределенность в макроэкономике и геополитике делает диверсификацию портфеля ключевым инструментом для инвесторов. При этом акции крупнейших компаний («голубые фишки») имеют шансы опередить по темпам роста бумаги средней и малой капитализации.

Такой прогноз представили аналитики ВТБ Мои Инвестиции на презентации инвестиционной стратегии на IV квартал 2025 года.

Аналитики прогнозируют совокупную доходность индекса Мосбиржи около 44% на горизонте 12 месяцев, включая дивидендную доходность на уровне 8,1%. В основном прогноз базируется на высоком потенциале роста акций крупнейших российских компаний.

«Мы тактически отдаем предпочтение отдельным акциям экспортёров — в сегменте цветной металлургии, золотодобычи и нефтегаза. При устойчивом ослаблении рубля они способны показать динамику лучше рынка. В то же время внутренне ориентированные сектора — ИТ, банки, розница — остаются нашими фаворитами благодаря привлекательной оценке и двузначным темпам роста, несмотря на высокий уровень ставок», — отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещёв.

Среди компаний-экспортёров аналитики выделяют Лукойл, Норникель, Полюс и Совкомфлот*. По оценкам экспертов, акции Лукойла торгуются с одним из самых низких мультипликаторов в нефтегазовом секторе.

Кроме того, компания скорректировала подход к расчету промежуточного дивиденда за первое полугодие 2025 года. Аналитики прогнозируют дивиденд за весь 2025 год на уровне 775 руб. на акцию и доходность около 12%. В металлургии в центре внимания — Полюс*. Бумаги этой компании интересны благодаря рекордным ценам на золото и перспективам роста производства.

Дивидендная доходность Полюс на горизонте года может составить в среднем около 10% в ближайшие 3 года — при текущих ценах и валютном курсе свободного денежного потока достаточно для щедрых выплат даже в условиях высоких капитальных затрат на месторождение Сухой Лог. Среди секторов, ориентированных на внутренний спрос, аналитики выделяют КЦ Икс 5, Ozon, Сбербанк, Т-Технологии, группу Позитив, Ростелеком и Яндекс*.

Устойчивая бизнес-модель и сохранение высоких темпов роста поддерживают привлекательность бумаг Яндекса — у компании сильное позиционирование на ключевых рынках присутствия, и направления бизнеса в активной инвестиционной фазе выходят на положительную рентабельность.

Среди долгосрочных идей — Газпром, Интер РАО и привилегированные акции Транснефть*. По прогнозам Транснефть может предложить акционерам дивиденд за 2025 год в размере 188 руб. на акцию с доходностью 14%. Компания обеспечивает лучшую дивидендную доходность в секторе по итогам 2025 года благодаря устойчивости бизнес-модели к негативной конъюнктуре рынков сырья и укреплению рубля.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР)