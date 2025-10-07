Актер Сергей Безруков заявил, что убежден в убийстве Сергея Есенина

По словам артиста, он изучал материалы дела, вместе с племянницей поэта Светланой Есениной выступал за эксгумацию, чтобы добиться дополнительного расследования. «Когда я смотрю на есенинскую биографию, на её трагический конец, то, по моей глубокой убеждённости, могу сказать, что это было убийство. Я думаю, в конечном счёте когда-нибудь мы всё узнаем. Хотя, может быть, и нет. Многое в России быльём может порасти, и потом уже к этому не возвращаются», — сказал он.

Безруков отметил, что ярлык поэта-самоубийцы навесили на Есенина в советское время.