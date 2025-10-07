78-летняя рязанка поблагодарила бригаду скорой за спасение жизни

Отмечается, что у женщины поднялось давление. Тонометр показал 220 единиц. Лекарства не помогали. «Двигаться мне не хотелось, внезапно я ощутила странное равнодушие. Промелькнула мысль: „Не вызову скорую — случится самое страшное“», — рассказала рязанка. Пенсионерка вызвала скорую. Прибыли фельдшеры Юлия Лапшихина и Илья Наркевич. «Сразу оценили ситуацию, сделали инъекции. Находились рядом, пока мне не стало лучше. Спасибо за доброту, понимание и мастерство. Благодаря скорой буду жить. Сейчас уже выхожу на свежий воздух, начала постепенно заниматься скандинавской ходьбой», — заключила женщина.