Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
12°
Втр, 07
15°
Срд, 08
15°
ЦБ USD 81.9 0.89 04/10
ЦБ EUR 96.05 0.71 04/10
Нал. USD 82.80 / 82.50 06/10 11:25
Нал. EUR 96.70 / 98.50 06/10 11:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 638
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 613
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 626
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 828
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
За выходные в Рязанской области поймали 10 пьяных водителей
Всего инспекторы выявили 857 нарушений ПДД, среди них 10 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, нашли 27 пешеходов-нарушителей, 14 водителей без «прав».

За выходные в Рязанской области поймали 10 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по региону.

Всего инспекторы выявили 857 нарушений ПДД, среди них 10 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Кроме того, нашли 27 пешеходов-нарушителей, 14 водителей без «прав».