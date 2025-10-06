За выходные в Рязанской области поймали 10 пьяных водителей

Всего инспекторы выявили 857 нарушений ПДД, среди них 10 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, нашли 27 пешеходов-нарушителей, 14 водителей без «прав».