За неделю в Рязанской области ликвидировали 40 пожаров
За неделю в Рязанской области ликвидировали 40 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Отмечается, что 15 из них техногенные, 19 загораний мусора, шесть загораний травы и стерни.
Огнем уничтожено и повреждено 14 строений, шесть единиц техники.
Погибло два человека.