За неделю в Рязанской области изъяли 3,5 тысяч литров нелегального алкоголя
