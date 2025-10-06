За неделю в Рязанской области изъяли 3,5 тысяч литров нелегального алкоголя

В Рязани и районах области сотрудники полиции проверили бары, кафе, магазины и торговые павильоны. В результате из незаконного оборота изъято 3465 литров алкоголя. В областном центре в одном из магазинов обнаружили 1250 литров спиртных напитков без акцизных марок. На Московском шоссе у частного лица изъято 530 литров алкоголя с признаками контрафактности. Всего во время рейдов установлено 57 различных нарушений. В 22 случаях продавали алкоголь без лицензии. Установлено семь случаев торговли спиртными напитками на дому.

