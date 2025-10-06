Рязань
ВТБ узнал, как молодежь в ЦФО выбирает банковские карты

Треть молодых людей до 25 лет оформляет себе дебетовую карту с помощью родителей или сразу после получения паспорта в 14 лет. Большинство из них активно пользуются несколькими картами. Таковы результаты опроса ВТБ, проведенного к форуму FINOPOLIS 2025.

Большинство жителей ЦФО в возрасте до 25 лет пользуются 2-3 картами (57%), а у 43% их количество достигает четырех и более. При этом количество дебетовых карт у молодых людей в разных регионах заметно отличается: в Северо-Западном округе половина опрошенных обходится одной картой, молодежь Южного округа в 83% случаев предпочитает держать в кошельке 2-3 карты, а в Центральном округе чаще пользуются 4 и более картами.

Треть респондентов заявили, что самостоятельно принимают решение о выборе банка для выпуска своей первой карты. Большинство же опрошенных советовались с близкими, но окончательный выбор делали сами.

Результаты опроса показали, какие факторы влияют на выбор первой карты у молодежи (можно было выбирать несколько критериев сразу):

● Удобное мобильное приложение (выбрали 43% опрошенных);

● Бесплатное обслуживание (57%);

● Программа лояльности и бонусы (57%);

● Скорость обслуживания и удобство сервисов (29%);

● Стильный дизайн карты (29%).

Важное значение при выборе банка для 86% опрошенной молодежи в ЦФО имеет их отношение к бренду. Надежность и известность банка — ключевой критерий при выборе финансовой организации для 57% опрошенных.

Банковскими картами молодые люди в ЦФО чаще всего оплачивают покупки в супермаркетах и магазинах (57%), также часто используют карты для оплаты проезда в общественном транспорте, онлайн-покупок и покупок в общепите.