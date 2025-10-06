Волонтеры рассказали о спасении кошки и птицы в Рязани

Отмечается, что птица залетела в квартиру жилого дома. На место вызвали волонтеров. Они поймали птицу. Также добровольцам поступила заявка на спасение кошки, которая забралась на дерево и не смогла спуститься. Животное передали хозяевам.

Волонтеры рассказали о спасении кошки и птицы в Рязани. Пост об этом 6 октября опубликован в группе МСО РязГМУ «Salus» имени В. И. Васильева в «ВК».

Фото: группа МСО РязГМУ «Salus» имени В. И. Васильева в «ВК»