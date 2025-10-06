В Шиловском районе сменили прокурора

Советник юстиции Игорь Макеев назначен на должность 3 октября генпрокурором РФ. Он в 2010 году окончил ГОУ ВПО «Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина» по специальности «Юриспруденция». В прокуратуре Игорь Макеев работает с августа 2010 года. Замещал должности помощника, старшего помощника Касимовского межрайонного прокурора, прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью облпрокуратуры.

С 16 октября 2023 года работал заместителем прокурора Октябрьского района Рязани.