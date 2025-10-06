В Ряжске произошел пожар
Загорелся пожар на улице Энгельса. Огонь охватил кирпичное строение с металлической кровлей общей площадью около 63 квадратных метров. По предварительным данным, недвижимость зарегистрирована на 54-летнюю жительницу Ряжска. Сотрудники МЧС определят причины возгорания.
