В Ряжске произошел пожар

Загорелся пожар на улице Энгельса. Огонь охватил кирпичное строение с металлической кровлей общей площадью около 63 квадратных метров. По предварительным данным, недвижимость зарегистрирована на 54-летнюю жительницу Ряжска. Сотрудники МЧС определят причины возгорания.