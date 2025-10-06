В рязанском селе сгорел магазин

Происшествие случилось 4 октября в селе Столпцы Старожиловского района. Горел продуктовый магазин. Отмечается, что из-за отсутствия в селе противопожарного водоснабжения, пожарные машины воду заправляли из реки Итьи. Во время тушения использовали и КамАЗ сельхозпредприятия с емкостью 10 тонн воды. Погибших и пострадавших на пожаре нет. Причину и ущерб устанавливают специалисты.

