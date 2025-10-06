В рязанской ОКБ внедрили новый метод лечения пациентов

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Пшенников. Он рассказал, что в рязанской ОКБ внедрили метод КТ-перфузии головного мозга. Отмечается, что данная методика показывает кровоток в мельчайших сосудах мозга. На снимке видно, какие участки мозга еще можно спасти, и это помогает врачам назначать верное лечение. «С момента запуска методики в ОКБ значительно выросло число пациентов, которым успешно восстановили проходимость сосудов. Это — наглядный пример того, как современные технологии вместе с управленческими решениями сохраняет жизни и здоровье жителей Рязанской области», — заключил Пшенников.

