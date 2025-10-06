В Рязанской области обнаружили несанкционированную свалку

Несанкционированную свалку обнаружили около дома № 27 А по улице Чапаева в Спас-Клепиках. Отмечается, что на участке площадью 25 квадратных метров, расположенном рядом с контейнерной площадкой, складируют картонные коробки, деревянные ящики. Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать орган местного самоуправления ликвидировать свалку.