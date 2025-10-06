В Рязанской области нашли очередное «предприятие-призрак»

В Рязанской области нашли очередное «предприятие-призрак». Об этом сообщает пресс-служба регионального минэкономразвития.

Предприятие было зарегистрировано в селе Польное Конобеево в Шацком районе. Отмечается, что организация была зарегистрирована в системе «Честный знак» и в реестре Росаккредитации, как производитель обувных товаров.

При проверке выяснилось, что по указанному адресу предприятия не существует.