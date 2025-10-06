В Рязанской области можно будет получить вознаграждение за хвост лисы

В Рязанской области можно будет получить вознаграждение за хвост лисы, раньше вознаграждение давали за добычу целой тушки. Соответствующие изменения содержатся в проекте постановления регионального правительства. Для получения выплаты охотнику необходимо сдать хвост лисицы и тушку дикой птицы в полиэтиленовом пакете в районную ветеринарную станцию или Рязанскую областную ветеринарную лабораторию, а также собрать необходимые документы. Отмечается, что изменения хотят внести для уменьшения расходов на доставку и утилизацию добытых лисиц путем приема у охотников хвостов животных. Напомним, денежное вознаграждение на территории Рязанской области составляет 1045 рублей за хвост лисицы и 355 рублей за тушку дикой птицы.

