В Рязанской области 7 октября сохранится пасмурная погода

Во вторник, 7 октября, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7°С, днём +11, +16°С.