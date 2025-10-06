В Рязанской области 7 октября сохранится пасмурная погода
Во вторник, 7 октября, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7°С, днём +11, +16°С.
В Рязанской области 7 октября сохранится пасмурная погода. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального Гидрометцентра.
Во вторник, 7 октября, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь.
Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью +2, +7°С, днём +11, +16°С.