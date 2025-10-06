В Рязани врачи спасли пациентку с 8-сантиметровым тромбом

Отмечается, что флотирующий тромб [особый вид тромба, который образуется в венах и может свободно перемещаться в кровотоке. — прим. ред.] длиной примерно 7-8 сантиметров обнаружили случайно, во время планового УЗИ брюшной полости. После пациентка поступила в приемное отделение ОКБ, прошла дообследование, диагноз подтвердился. Как указано в посте, флотирующий тромб угрожал жизни пациентки, так как он мог в любой момент оторваться и мигрировать в легочную артерию, что привело бы к смерти. На консилиуме решили провести срочную операцию. Она прошла без осложнений.

Пациентка выписана.