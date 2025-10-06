Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
12°
Втр, 07
15°
Срд, 08
16°
ЦБ USD 81.9 0.89 04/10
ЦБ EUR 96.05 0.71 04/10
Нал. USD 83.10 / 83.00 06/10 16:50
Нал. EUR 97.15 / 98.09 06/10 16:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 685
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 642
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 646
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 856
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязани врачи спасли пациентку с 8-сантиметровым тромбом
Отмечается, что флотирующий тромб [особый вид тромба, который образуется в венах и может свободно перемещаться в кровотоке. — прим. ред.] длиной примерно 7-8 сантиметров обнаружили случайно, во время планового УЗИ брюшной полости. После пациентка поступила в приемное отделение ОКБ, прошла дообследование, диагноз подтвердился. Как указано в посте, флотирующий тромб угрожал жизни пациентки, так как он мог в любой момент оторваться и мигрировать в легочную артерию, что привело бы к смерти. На консилиуме решили провести срочную операцию. Она прошла без осложнений.

В Рязани врачи спасли пациентку с тромбом. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба ОКБ в своих соцсетях.

Отмечается, что флотирующий тромб [особый вид тромба, который образуется в венах и может свободно перемещаться в кровотоке. — прим. ред.] длиной примерно 7-8 сантиметров обнаружили случайно, во время планового УЗИ брюшной полости.

После пациентка поступила в приемное отделение ОКБ, прошла дообследование, диагноз подтвердился.

Как указано в посте, флотирующий тромб угрожал жизни пациентки, так как он мог в любой момент оторваться и мигрировать в легочную артерию, что привело бы к смерти.

На консилиуме решили провести срочную операцию.

«Через небольшой разрез на шее были заведены специальные инструменты, и тромб был захвачен, извлечен и удален из магистрального сосуда (нижней полой вены). Операция прошла без осложнений», — говорится в сообщении.

Пациентка выписана.