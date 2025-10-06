Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
13°
Втр, 07
15°
Срд, 08
16°
ЦБ USD 83 1.1 07/10
ЦБ EUR 96.83 0.78 07/10
Нал. USD 83.10 / 83.00 06/10 18:15
Нал. EUR 97.05 / 98.09 06/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 712
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 652
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 661
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 874
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязани при поддержке «Роснефти» прошел фестиваль, приуроченный к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина

РНПК стала генеральным спонсором фестиваля «Поэт каждого из нас», приуроченного к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина. Праздничные мероприятия прошли в Рязани и селе Константиново.

Открытие в каретном дворе выставки «Мое степное пенье сумело бронзой прозвенеть…» в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина стало ключевым событием на фестивале. Экспозиция рассказала о памятниках русской литературы Серебряного века.

На выставке представили более 200 предметов, в числе которых были уникальные артефакты. Среди экспонатов — дневник Сергея Есенина и письма его детей, малоизвестные архивные документы, письма современников, материалы посмертных экспертиз и другие предметы эпохи поэта.

«Культура и бизнес организовали этот замечательный проект. Мы не ставим точку и тем более восклицательного знака, мы предлагаем всем гостям выставки самим провести свое собственное расследование», — сказал директор музея-заповедника имени С. А. Есенина Вячеслав Журавлёв.

На фестивале прошли мастер-классы и конференции. Также гости могли посетить театральные постановки. Для детей организовали игры и старинные русские аттракционы.

В Константинове выступил актер Сергей Безруков со спектаклем «Хулиган. Исповедь». Помимо этого, концертная программа включала в себя музыкально-поэтические выступления симфонического оркестра и актеров театра и кино.

Праздник завершился семейным арт-фестивалем в Рязани. Для гостей представили мастер-классы по чтению стихов и рисованию. Также прошло награждение победителей и призеров всероссийской акции «Есенинский диктант». Кроме того, для гостей организовали большой концерт, на котором выступили юные таланты города.