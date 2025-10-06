В Рязани при поддержке «Роснефти» прошел фестиваль, приуроченный к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина

РНПК стала генеральным спонсором фестиваля «Поэт каждого из нас», приуроченного к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина. Праздничные мероприятия прошли в Рязани и селе Константиново.

Открытие в каретном дворе выставки «Мое степное пенье сумело бронзой прозвенеть…» в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина стало ключевым событием на фестивале. Экспозиция рассказала о памятниках русской литературы Серебряного века.

На выставке представили более 200 предметов, в числе которых были уникальные артефакты. Среди экспонатов — дневник Сергея Есенина и письма его детей, малоизвестные архивные документы, письма современников, материалы посмертных экспертиз и другие предметы эпохи поэта.

«Культура и бизнес организовали этот замечательный проект. Мы не ставим точку и тем более восклицательного знака, мы предлагаем всем гостям выставки самим провести свое собственное расследование», — сказал директор музея-заповедника имени С. А. Есенина Вячеслав Журавлёв.

На фестивале прошли мастер-классы и конференции. Также гости могли посетить театральные постановки. Для детей организовали игры и старинные русские аттракционы.

В Константинове выступил актер Сергей Безруков со спектаклем «Хулиган. Исповедь». Помимо этого, концертная программа включала в себя музыкально-поэтические выступления симфонического оркестра и актеров театра и кино.

Праздник завершился семейным арт-фестивалем в Рязани. Для гостей представили мастер-классы по чтению стихов и рисованию. Также прошло награждение победителей и призеров всероссийской акции «Есенинский диктант». Кроме того, для гостей организовали большой концерт, на котором выступили юные таланты города.