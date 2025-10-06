В Рязани на улице Кольцова появится новое освещение

В Рязани на улице Кольцова проведут работы по благоустройству территории за 3 миллиона 750 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок. Согласно документам, подрядчику необходимо проложить кабели, установить оборудование, опоры для наружного освещения и 13 светильников. Кроме того, на улице Кольцова появится новая тротуарная плитка. Заказчиком выступило управление энергетики и ЖКХ горадминистрации. Работы завершат до 1 декабря 2025 года.

