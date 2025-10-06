В Рязани автомобиль врезался в автобус

В Рязани на улице Новоселов, около ТЦ «Алина», произошло ДТП. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили читатели. По словам очевидцев, в автобус врезалась белая легковушка. Уточняется, что у автомобиля поврежден бампер. Движение на данном участке дороги затруднено.