В Рязань привезут мощи великомученика Пантелеимона

Отмечается, что с 10 октября по 7 ноября в Крестовоздвиженском храме Дашково-Песочни будет пребывать частица мощей великомученика и целителя Пантелеимона. Ковчег со святыней доставят из Богословского монастыря. Великомученик Пантелеимон особо почитается за помощь в исцелении телесных и душевных болезней.

