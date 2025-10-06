В России появятся критерии оценки восприятия традиционных ценностей в кино

Министерство культуры России разрабатывает новый перечень критериев для оценки восприятия традиционных ценностей в видеоконтенте. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации Минкультуры, данный перечень будет касаться аудиовизуальных произведений, созданных с государственной финансовой поддержкой. На данный момент документ находится на стадии разработки и направлен на согласование в Министерство цифрового развития.

Согласно данным газеты «Коммерсантъ», рекомендации будут применяться для оценки контента в кинопрокате, на общедоступных телеканалах, а также на онлайн-платформах и других видеосервисах России. Оценка будет основываться на социологических исследованиях, опросах и анкетировании, проводимом ежегодно или по итогам релизов.

Критерии оценки будут включать уровни «эмоционального воздействия, удовлетворенности и полезности» контента, а также готовность зрителей рекомендовать его другим пользователям. В дополнение к этому будут учитываться количественные показатели, такие как число просмотров, уровень досматриваемости и анализ упоминаний в СМИ.