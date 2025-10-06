В Минобороны сообщили о потерях ВСУ за сутки

Украинская армия лишилась около 1 465 солдат. Средства ПВО сбили управляемую ракету «Нептун» и 356 беспилотников. Кроме того, ВС РФ освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области.

