В Минобороны сообщили о потерях ВСУ за сутки
Украинская армия лишилась около 1 465 солдат. Средства ПВО сбили управляемую ракету «Нептун» и 356 беспилотников. Кроме того, ВС РФ освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области.
В Минобороны сообщили о потерях ВСУ за сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
Украинская армия лишилась около 1 465 солдат.
Средства ПВО сбили управляемую ракету «Нептун» и 356 беспилотников.
Кроме того, ВС РФ освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области.