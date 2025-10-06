Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
12°
Втр, 07
15°
Срд, 08
16°
ЦБ USD 81.9 0.89 04/10
ЦБ EUR 96.05 0.71 04/10
Нал. USD 83.10 / 83.00 06/10 16:50
Нал. EUR 97.15 / 98.09 06/10 16:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 685
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 642
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 646
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 854
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Кальном водитель легковушки снес забор во дворе жилых многоэтажек
Инцидент произошел на улице Быстрецкой. По словам местных жителей, водитель легковушки снес забор во дворе жилой многоэтажки и пытался протаранить дом. Фольксваген Поло под управлением мужчины устроил разнос одному из дворов на улице Быстрецкой. Сначала он пытался протаранить парковочные сферы, но те оказались сильнее легковушки. Тогда выбор пал на забор и калитку. Их неадекват снёс с лёгкостью, а остановить его смог лишь дом. По счастливой случайности прохожий, который оказался в районе этой калитки, не пострадал от действий водителя Поло", — отметили местные жители.

В Кальном водитель легковушки снес забор во дворе жилых многоэтажек. Об этом сообщает Telegram-канал «Мое Кальное».

Инцидент произошел на улице Быстрецкой. По словам местных жителей, водитель легковушки снес забор во дворе жилой многоэтажки и пытался протаранить дом.

Фольксваген Поло под управлением мужчины устроил разнос одному из дворов на улице Быстрецкой. Сначала он пытался протаранить парковочные сферы, но те оказались сильнее легковушки. Тогда выбор пал на забор и калитку. Их неадекват снёс с лёгкостью, а остановить его смог лишь дом. По счастливой случайности прохожий, который оказался в районе этой калитки, не пострадал от действий водителя Поло", — отметили местные жители.