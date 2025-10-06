В Кальном водитель легковушки снес забор во дворе жилых многоэтажек

Инцидент произошел на улице Быстрецкой. По словам местных жителей, водитель легковушки снес забор во дворе жилой многоэтажки и пытался протаранить дом. Фольксваген Поло под управлением мужчины устроил разнос одному из дворов на улице Быстрецкой. Сначала он пытался протаранить парковочные сферы, но те оказались сильнее легковушки. Тогда выбор пал на забор и калитку. Их неадекват снёс с лёгкостью, а остановить его смог лишь дом. По счастливой случайности прохожий, который оказался в районе этой калитки, не пострадал от действий водителя Поло", — отметили местные жители.