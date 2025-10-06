В Госдуме предложили взимать штрафы за езду без ОСАГО за каждое нарушение

В России могут начать штрафовать водителей за отсутствие полиса ОСАГО за каждое нарушение, зафиксированное камерами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Анатолия Аксакова, председателя комитета Госдумы по финансовому рынку. Сейчас камеры фиксируют только одно нарушение в день и выписывают штраф в 500 рублей. Однако Аксаков предложил, что в будущем штрафы могут взиматься за каждое нарушение. Он считает, что это поможет заставить водителей оформлять полисы ОСАГО и снизит количество проблем на дорогах. Система автоматического контроля уже работает и выявляет машины без действующего полиса.

