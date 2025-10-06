Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
13°
Втр, 07
15°
Срд, 08
16°
ЦБ USD 83 1.1 07/10
ЦБ EUR 96.83 0.78 07/10
Нал. USD 83.10 / 83.00 06/10 18:15
Нал. EUR 97.05 / 98.09 06/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 712
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 652
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 661
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 874
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили освободить детей иностранцев от теста по русскому языку
В Госдуму России внесен проект, предлагающий освободить от обязательного языкового тестирования определенные категории детей иностранцев. Об этом пишет «Газета. ру». Инициатором данного законопроекта стал депутат Константин Затулин. Если проект будет одобрен, то от тестирования на знание русского языка будут освобождены дети из стран, где русский язык является государственным. Кроме того, освобождение от языкового теста коснется участников государственной программы по переселению соотечественников, а также детей сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, аккредитованных при Министерстве иностранных дел России.

В Госдуму России внесен проект, предлагающий освободить от обязательного языкового тестирования определенные категории детей иностранцев. Об этом пишет «Газета. ру».

Инициатором данного законопроекта стал депутат Константин Затулин.

Если проект будет одобрен, то от тестирования на знание русского языка будут освобождены дети из стран, где русский язык является государственным.

Кроме того, освобождение от языкового теста коснется участников государственной программы по переселению соотечественников, а также детей сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, аккредитованных при Министерстве иностранных дел России.