В Госдуме предложили освободить детей иностранцев от теста по русскому языку

В Госдуму России внесен проект, предлагающий освободить от обязательного языкового тестирования определенные категории детей иностранцев. Об этом пишет «Газета. ру». Инициатором данного законопроекта стал депутат Константин Затулин. Если проект будет одобрен, то от тестирования на знание русского языка будут освобождены дети из стран, где русский язык является государственным. Кроме того, освобождение от языкового теста коснется участников государственной программы по переселению соотечественников, а также детей сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, аккредитованных при Министерстве иностранных дел России.

