В ГАИ рассказали о пострадавших в ДТП с грузовиком в Рязанской области

Напомним, ДТП произошло утром 3 октября в Скопине. 60-летний водитель LADA Kalina не уступил дорогу и столкнулся с грузовиком «ЗИЛ», за рулем которого находился 66-летний житель Скопина. После столкновения грузовой автомобиль наехал на пешехода — 57-летнего мужчину, и врезался в стоящий автомобиль «ГАЗ». Пострадали водитель легкового автомобиля, а также пешеход. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее был опубликован момент ДТП.

