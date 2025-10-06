Умерла актриса из сериалов «Сплетница» и «Теория Большого взрыва»

Кимберли Эбер Грегори ушла из жизни в возрасте 52 лет. Причина смерти не указана. Отмечается, что актриса снялась в таких сериалах, как «Новый Амстердам», «Сплетница», «Закон и порядок», «Бесстыжие», «Теория Большого взрыва», «Анатомия страсти», «Барри» и «Лучше звоните Солу».