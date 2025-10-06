Ученые нашли способ восстановить мозг после инсульта

Почти четверть взрослых сталкиваются с инсультом и часто страдают от паралича или проблем с речью. Учёные из Швейцарии и США разработали метод восстановления мозга после инсульта, успешно протестированный на мышах. Исследование опубликовано в Nature Communications. При инсульте клетки мозга гибнут из-за кровоизлияния или нехватки кислорода. Учёные использовали нейральные стволовые клетки, способные превращаться в разные нервные клетки. Мышам вызвали инсульт и пересадили стволовые клетки человека в повреждённый участок мозга через неделю. Клетки выжили, превратились в нейроны и наладили связь с другими клетками мозга. Также наблюдались новые сосуды, снижение воспаления и улучшенная защита мозга. В результате у мышей улучшилось движение.

Почти четверть взрослых людей сталкиваются с инсультом, и многие из них страдают от последствий, таких как паралич или проблемы с речью. Ученые из Швейцарии и США нашли способ помочь восстановить мозг после инсульта, протестировав новый метод на мышах. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале Nature Communications.

Инсульт может происходить из-за кровоизлияния или нехватки кислорода, что приводит к гибели клеток мозга. Ученые решили проверить, могут ли нейральные стволовые клетки, которые могут превращаться в разные типы нервных клеток, помочь в восстановлении.

В ходе эксперимента мышам вызвали инсульт и изменили их генетически, чтобы они принимали стволовые клетки человека. Через неделю после инсульта клетки были пересажены в поврежденную часть мозга. Исследования показали, что стволовые клетки выжили и начали превращаться в нейроны, взаимодействуя с другими клетками мозга.

Также были замечены другие положительные изменения: появились новые кровеносные сосуды, снизился уровень воспаления, и улучшилась защита мозга. Трансплантация стволовых клеток помогла улучшить движение у мышей, пострадавших от инсульта.

Ученые надеются, что в будущем этот метод можно будет использовать для лечения людей, но для этого нужно будет сделать его более безопасным и доступным.