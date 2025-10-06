Рязань
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 685
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 642
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 646
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 854
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
The Economist: ВСУ используют ракеты «Фламинго» для ударов вглубь России
ВСУ используют ракеты «Фламинго» для ударов вглубь России. Об этом сообщает «Газета. ру» со ссылкой на материал издания The Economist.

По данным издания, «Фламинго» значительно быстрее беспилотников, летает всего в 50 метрах над землей и имеет дальность более 3000 км.

Утверждается, что сейчас Украина делает такие «две-три» ракеты в день, но к концу месяца «это число увеличится до семи».