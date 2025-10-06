The Economist: ВСУ используют ракеты «Фламинго» для ударов вглубь России

По данным издания, «Фламинго» значительно быстрее беспилотников, летает всего в 50 метрах над землей и имеет дальность более 3000 км. Утверждается, что сейчас Украина делает такие «две-три» ракеты в день, но к концу месяца «это число увеличится до семи».

ВСУ используют ракеты «Фламинго» для ударов вглубь России. Об этом сообщает «Газета. ру» со ссылкой на материал издания The Economist.

