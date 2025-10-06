Стало известно, что выплаты по соцпенсиям вырастут на 14,8% в 2026 году

В 2026 году выплаты, зависящие от социальных пенсий, увеличатся на 14,8%. Это следует из проекта федерального бюджета, пишет ТАСС. Сами социальные пенсии с 1 апреля 2026 года вырастут на 6,8% в связи с инфляцией. В среднем они составят 16 590 рублей. Также в документе указано, что в 2027 году выплаты вырастут на 6,8%, а в 2028 году — на 4%. Эти выплаты касаются различных категорий граждан, включая военнослужащих, участников Великой Отечественной войны и пострадавших от катастроф. Размер социальных пенсий также влияет на пенсии по инвалидности.

