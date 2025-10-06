СК проведет проверку после обнаружения трупа в сгоревшем в Рязанской области доме

Напомним, ЧП произошло в Шацком районе. При тушении пожара в частном доме, расположенном в деревне Кучасьево, обнаружено тело мужчины. Погибшим оказался 48-летний хозяин дома. Предварительной причиной возникновения пожара является неисправность печного оборудования. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы. Проводится проверка.