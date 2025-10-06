SHOT: россияне не смогли уехать на отдых из-за ошибки в загранпаспорте

Российские туристы столкнулись с проблемой при вылете на отдых из-за ошибки в печати заграничных паспортов, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, в начале сентября некоторым россиянам выдали паспорта, в которых текст не размещён корректно под графами «пол», «гражданство» и «дата выдачи», а написан прямо на них. В связи с этим, туристов с такими дефектами не пускают в страны, такие как Турция, ОАЭ и Таиланд, что привело к потере путёвок у десятков россиян. Кроме того, проблемы с паспортами могут возникнуть и в отелях, даже если путешественники всё же смогут попасть в страну назначения. Туроператоры советуют заменять паспорт при обнаружении подобных дефектов.

Российские туристы столкнулись с проблемой при вылете на отдых из-за ошибки в печати заграничных паспортов, сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, в начале сентября некоторым россиянам выдали паспорта, в которых текст не размещён корректно под графами «пол», «гражданство» и «дата выдачи», а написан прямо на них.

В связи с этим, туристов с такими дефектами не пускают в страны, такие как Турция, ОАЭ и Таиланд, что привело к потере путёвок у десятков россиян.

Кроме того, проблемы с паспортами могут возникнуть и в отелях, даже если путешественники всё же смогут попасть в страну назначения. Туроператоры советуют заменять паспорт при обнаружении подобных дефектов.