С 8 октября в Рязани восстановят работу платных парковок на трех улицах

С 8 октября возобновляется работа платных парковок на улицах Павлова, Пожалостина, Сенная. Отмечается, что из работа была приостановлена из-за ремонта на магистральных тепловых сетях. Администрация города Рязани просит жителей города учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

