Рязанская компания планирует запустить многоуровневый надземный паркинг

ООО «СтальСтройТехнологии» планирует запустить многоуровневый надземный паркинг. О планах по развитию пилотного проекта гендиректор предприятия Павел Захаров рассказал гендиректору Корпорации развития Вячеславу Несину во время экскурсии по заводу 3 октября.

Металлоконструкция позволит создать порядка 50 парковочных мест на участке площадью до 50 квадратных метров. Такое вертикальное хранение автомобилей незаменимо в ограниченных условиях паркинга в местах плотной застройки, отметили в компании.

Проект презентовали на международной промышленной выставке «Иннопром. Беларусь». Разработка заинтересовала «Могилевлифтмаш». «СтальСтройТехнологии» подписали с зарубежными партнерами договор о кооперации по производству парковочных систем. Продукт планируют запустить летом 2026 года.

Отмечается, что первым местом установки многоуровневой парковки станет Индустриальный парк «Рязанский», на территории которого «СтальСтройТехнологии» возводит новый производственный комплекс.