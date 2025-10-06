Рязанская компания не выплачивала работникам зарплату четыре месяца
Установлено, что должностное лицо из числа руководства предприятия, осуществляющего деятельность в области лесозаготовки, имея задолженность по выплатам перед девятью работниками допустило полную невыплату им заработной платы за период с января по апрель 2025 года на сумму около 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Рязанская компания не выплачивала работникам зарплату четыре месяца. Об этом сообщает пресс-служба СК.
