Рязанская ГАИ предупредила о рейдах на переездах
В понедельник, 6 октября, инспекторы будут следить за соблюдением ПДД на переездах. Водителей призвали быть внимательными и осторожными и напомнили о повышенной тяжести последствий ДТП с участием поезда.
Рязанская ГАИ предупредила о рейдах на переездах. Информацию опубликовала пресс-служба ведомства.
В понедельник, 6 октября, инспекторы будут следить за соблюдением ПДД на переездах. Водителей призвали быть внимательными и осторожными и напомнили о повышенной тяжести последствий ДТП с участием поезда.
«Особенно опасен неосмотрительный выезд на нерегулируемый железнодорожный переезд. Предельно осторожным водитель должен быть в темное время суток, а также в условиях ограниченной видимости: в дождь, туман