Рязанская ГАИ предупредила о рейдах на переездах

В понедельник, 6 октября, инспекторы будут следить за соблюдением ПДД на переездах. Водителей призвали быть внимательными и осторожными и напомнили о повышенной тяжести последствий ДТП с участием поезда.

