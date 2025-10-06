Рязанка убила мужчину и сожгла его в машине, чтобы скрыть это

Заместитель прокурора Рязанской области Александр Качуренко утвердил обвинительное заключение против 39-летней женщины. По данным пресс-службы ведомства, ее обвиняют в убийстве, угоне автомобиля и уничтожении чужого имущества. По версии следствия, в декабре 2024 года, в Шацком районе, находясь под воздействием наркотиков, женщина и ее знакомый в ходе ссоры убили 45-летнего мужчину. Чтобы скрыть следы преступления, они вывезли тело на автомобиле жертвы в безлюдное место и сожгли его вместе с машиной. Теперь дело передано в Рязанский областной суд. За эти преступления женщине может грозить до 20 лет тюрьмы.

