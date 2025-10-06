Рязанцы заметили онаниста недалеко от школы
Мастурбирующего мужчину заметили на улице Тимуровцев, дом № 2. «Здесь школа рядом, когда смотришь на него, он делает вид, что разговаривает по телефону. Встречайте детей со школы!» — написали в посте.
